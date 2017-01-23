ВНИМАНИЕ. Объявленный в розыск убийца, расстрелявший челябинца, вооружен и опасен

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителей Челябинска просят внимательно посмотреть на фото мужчины, расстрелявшего своего 34-летнего знакомого во дворе многоквартирного дома, – объявленный в розыск злоумышленник вооружен, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинца, обвиняемого в убийстве местного жителя, ищут полиция и следователи. Известно, что сейчас у мужчины короткая прическа. Он вооружен и может быть опасен. Всех, кто знает о его местонахождении, просят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы по телефонам дежурной части городского УМВД 8 (351) 267-77-07, ОП «Курчатовский» 8 (351) 742-13-69 или СО по Курчатовскому району 8 (351) 281-45-96.

«На вид разыскиваемому 25-30. Он выглядит моложе своих лет. Славянская внешность. Рост 175-180 см, среднего телосложения. Из особых примет – татуировка на животе в виде пистолета и татуировки в виде надписей на тыльной стороне левого предплечья», – рассказал следователь СО по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области Иван Ромашенко.

Напомним, 16 января, около полудня, возле дома по улице Молодогвардейцев прогремели выстрелы. С ранениями груди и живота в больницу был доставлен местный житель. Мужчина скончался после семичасовой операции. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Стрелок установлен. Он открыл огонь по своему знакомому с заднего сидения машины, в которой они беседовали. Затем сделал еще несколько выстрелов на улице, когда потерпевший пытался убежать. Свидетелями кровавой расправы стали случайные прохожие. Когда злоумышленник их увидел, то сел в авто и уехал.

Ольга Плеханова