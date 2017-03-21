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Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 09:59

Убийца и насильник из Еманжелинска отправлен в колонию на 21 год


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вступил в законную силу приговор жителю Миасса (Челябинская область), совершившему, в том числе, изнасилование 13-летней девочки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Областной суд рассмотрел апелляцию Андрея Яковлева и оставил без изменения приговор Еманжелинского горсуда от 16 декабря 2016 года», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По версии следствия, злоумышленник, отбывая 14-летний срок за убийство, через интернет познакомился с жительницей Еманжелинска, к которой переехал после освобождения в 2015 году. В октябре того же года на улице он напал на 13-летнюю девочку, несколько раз ударил по голове и изнасиловал ее. В декабре Яковлев совершил разбойное нападение на продавца магазина, а когда та попыталась оказать сопротивление, нанес несколько ранений и похитил 5 тыс. рублей. Через несколько дней он совершил убийство 57-летней женщины, придя к ней в гости. Преступник был задержан в феврале 2016 года.

В декабре 2016 года горсуд Еманжелинска признал Яковлева виновным в совершении разбоя, убийстве и изнасиловании несовершеннолетней и приговорил к 21 году колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу дочери убитой в счет компенсации морального вреда 1 млн рублей, а также более 64 тыс. в качестве возмещения расходов на погребение.

«Не согласившись с приговором, Яковлев обжаловал его, однако судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда оставила жалобу без удовлетворения», – уточнила Нациевская.

Приговор вступил в законную силу.

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Теги: педофил, челябинский облсуд, новости миасса, новости еманжелинска
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