У двух любительниц фото изъяли крупную партию спайса в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бойцы Росгвардии нашли у двух 29-летних подруг крупную партию наркотических средств – девушки вызвали подозрения, когда фотографировали виды магнитогорского поселка (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В среду, 21 июня, в 10.50 экипаж вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Челябинской области, находясь на маршруте патрулирования по улице Международная в поселке Старая Магнитка, заметил, как две девушки фотографируют местность. Это вызвало подозрение патрульных. Сотрудники приняли решение о проверке личностей гражданок.

«Ими оказались жительницы Миасса 1988 года рождения. Опираясь на многолетний опыт в выявлении "закладчиков" наркотических средств, сотрудники вневедомственной охраны заподозрили, что именно этим незаконным промыслом и занимались девушки. На вопрос сержантов, имеются ли при них запрещенные к обороту вещества, задержанные ответили положительно», – говорится в сообщении.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. В присутствии понятых полицейские обнаружили в сумочках девушек 67 свертков с порошкообразным веществом и 10 – с растительным. Подруги были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проведенная экспертиза показала, что порошок – это наркосоль, «травка» – это спайс.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.