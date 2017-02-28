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Агентство новостей Доступ 1 28 февраля 2017 года, 15:04

«Ты че такой похнюпый?» Захар Прилепин приедет в Челябинск на спектакль по своим рассказам


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Известный российский писатель Захар Прилепин приедет в Челябинск на спектакль «Ты че такой похнюпый?» – автор станет гостем фестиваля CHELоВЕК ТЕАТРА, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Спектакль «Ты че такой похнюпый?» создан по рассказу «Колеса» из книги «Грех». Главную и единственную роль исполняет московский актер Михаил Сиворин. Зрителю он знаком по таким фильмам и сериалам, как «Перегон», «Завещание Ленина», «Цыганки».

По словам авторов спектакля, это предельно честная история о молодом парне, которому пришлось бросить писать стихи и заняться рытьем могил и закапыванием покойников. Режиссер-постановщик Владимир Дель знаком челябинской публике – на первом фестивале CHELоВЕК ТЕАТРА он представлял спектакль «Допрос», также по Прилепину.

Постановка «Ты че такой похнюпый?» уже успела стать лауреатом XXII Международного театрального фестиваля «Рождественский парад-2015» в Санкт-Петербурге в номинации «Лучший моноспектакль».

Прилепин приезжает в Челябинск 1 марта. Автор культового романа «Санькя», филолог, журналист, политик, бизнесмен, актер, участник музыкальной группы Elefunk проведет творческую встречу на сцене Нового художественного театра. Прилепин встретится с актерами, критиками, участниками фестиваля CHELоВЕК ТЕАТРА.

Добавим, что в этот же день в рамках фестиваля пройдет показ спектакля «Живой Маяковский», который представит Новокузнецкий драматический театр.

Фото предоставлены пресс-службой Минкульта региона

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Теги: фестивали в челябинской области, новости челябинска, захар прилепин, театральный фестиваль, человек театра
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