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Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 16:30

Туристические ролики про Челябинскую область вышли в финал окружного конкурса


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Видеоролики о национальных парках и заповедниках, фестивалях и тематических экскурсиях, достопримечательностях и значимых природных объектах Челябинской области попали в финал IV Фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России-2017» по Уральскому и Сибирскому округам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минкульта Челябинской области.

Челябинскую область представят 19 проектов. Это видеоролики о летнем отдыхе («Твой Южный Урал»), о значимых природных объектах региона – национальных парках «Таганай» и «Зюраткуль», тематических экскурсиях и маршрутах, детско-юношеском туризме, культурно-познавательном направлении и о событийных мероприятиях.

В последней номинации представлены не только знаменитые Бажовский и Ильменский фестивали. Здесь решили рассказать о еще «не раскрученных» мероприятиях, таких как «Праздник малых деревень», Бушуевский фестиваль, фестивали «Русский хоровод» и «Айские притесы».

Защита проектов очного финала будет проходить в течение двух дней. По итогам презентации видеороликов экспертный совет определит победителей в каждой из номинаций. Награждение состоится в рамках специализированной туристской выставки «Отдых-2017» в Челябинске.

По словам губернатора Бориса Дубровского, сейчас в регионе идет усиленное развитие туристической отрасли. «Люди все чаще стали отдавать предпочтение внутреннему туризму, на это повлияли и санкции, и изменения в курсах валют. Поэтому самым верным и единственным путем остается создание всех необходимых условий для отдыхающих: это и новые туристические маршруты, и развитая инфраструктура, и качественный сервис», – отмечает глава региона.

Он полагает, что проведение одного из очных этапов всероссийского конкурса в Челябинске будет способствовать популяризации региона не только как туристически привлекательного, но и как площадку для деловых мероприятий всероссийского масштаба.

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Теги: челябинская область, конкурс, борис дубровский, минкульт, внутренний туризм
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