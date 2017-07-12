Турист пытался вывезти в Турцию более 700 пачек сигарет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские таможенники задержали туриста, который пытался вывезти из России более 700 пачек сигарет – гражданин Казахстана собирался вылететь с партией табачных изделий на отдых в Турцию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчина проследовал по «зеленому» коридору, который предполагает отсутствие у товаров, подлежащих декларированию. Однако у него в багаже нашли 728 пачек сигарет известных марок.

Турист пояснил, что товар он планирует продать, чтобы окупить стоимость поездки. Всего было изъято 8 тыс. 560 штук сигарет весом 14 кг.

«Несмотря на то, что ограничений по вывозу табачной продукции физическими лицами для личного пользования нет, предназначенный для коммерческого использования товар нужно было продекларировать», – прокомментировал начальник отдела административных расследований Челябинской таможни Денис Цымбал.

По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).