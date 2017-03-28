ВАЖНО. Цену ОСАГО в Челябинске нужно повысить в 2 раза – РСА

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Повышение территориального коэффициента стоимости ОСАГО необходимо провести в 10 российских городах, в том числе в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Как следует из материалов, РСА рассчитал необходимость повышения территориального коэффициента ОСАГО по трем сценариям: если убыточность «автогражданки» в регионе останется примерно на прежнем уровне, если она продолжит расти из-за действий недобросовестных автопосредников и промежуточный вариант между этими сценариями.

Больше всего, по расчетам союза, нужно повысить территориальный коэффициент в Волгограде: по разным сценариям, от четырех до шести раз.

Кроме того, по расчетам союза, территориальный коэффициент нужно увеличить в Иваново (в 2,94-3,38 раза), Ростове-на-Дону (в 2,77-3,23), Краснодаре (в 2,47-3,02), Уфе (в 1,72-2,02), Мурманске и Челябинске (в 2-2,26 раза), Ульяновске (в 2,78-3,58), Казани (в 2,06-2,3) и Нижнем Новгороде (в 2,26-2,68 раза).

При этом в некоторых регионах ситуация с убыточностью ОСАГО позволяет снизить территориальный коэффициент. Например, коэффициент 2 в Москве можно уменьшить до 1,77-1,96, а в Горно-Алтайске показатель 1,3 – до 1,12-1,24.

По данным ТАСС, коэффициент территории – один из основных параметров, влияющих на стоимость ОСАГО. Для расчета окончательной стоимости ОСАГО он умножается на базовый тариф, который установлен Центробанком в коридоре 3 432-4 118 рублей (всего в ОСАГО восемь коэффициентов). Территориальный коэффициент ОСАГО также определяется Банком России, максимальный сейчас установлен в Челябинске и Мурманске (2,1), минимальный – в Крыму и Севастополе (0,6).