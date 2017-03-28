Вт, 28.03.2017, 16:51 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 28 марта 2017 года, 16:39

ВАЖНО. Цену ОСАГО в Челябинске нужно повысить в 2 раза – РСА


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Повышение территориального коэффициента стоимости ОСАГО необходимо провести в 10 российских городах, в том числе в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Как следует из материалов, РСА рассчитал необходимость повышения территориального коэффициента ОСАГО по трем сценариям: если убыточность «автогражданки» в регионе останется примерно на прежнем уровне, если она продолжит расти из-за действий недобросовестных автопосредников и промежуточный вариант между этими сценариями.

Больше всего, по расчетам союза, нужно повысить территориальный коэффициент в Волгограде: по разным сценариям, от четырех до шести раз.

Кроме того, по расчетам союза, территориальный коэффициент нужно увеличить в Иваново (в 2,94-3,38 раза), Ростове-на-Дону (в 2,77-3,23), Краснодаре (в 2,47-3,02), Уфе (в 1,72-2,02), Мурманске и Челябинске (в 2-2,26 раза), Ульяновске (в 2,78-3,58), Казани (в 2,06-2,3) и Нижнем Новгороде (в 2,26-2,68 раза).

При этом в некоторых регионах ситуация с убыточностью ОСАГО позволяет снизить территориальный коэффициент. Например, коэффициент 2 в Москве можно уменьшить до 1,77-1,96, а в Горно-Алтайске показатель 1,3 – до 1,12-1,24.

По данным ТАСС, коэффициент территории – один из основных параметров, влияющих на стоимость ОСАГО. Для расчета окончательной стоимости ОСАГО он умножается на базовый тариф, который установлен Центробанком в коридоре 3 432-4 118 рублей (всего в ОСАГО восемь коэффициентов). Территориальный коэффициент ОСАГО также определяется Банком России, максимальный сейчас установлен в Челябинске и Мурманске (2,1), минимальный – в Крыму и Севастополе (0,6).

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: осаго, новости челябинска, автострахование
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 599
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:17
«Лови момент»: филармония «скинет» до 40% от стоимости билетов на майские концерты
сегодня, 15:59
НУЖНА ПОМОЩЬ. В Челябинской области разыскиваются 2 парней, напавших с электрошокером на работницу почты
сегодня, 15:42
Science Drama и креативный завтрак – Челябинск примет фестиваль популярной науки
сегодня, 15:24
Челябинец не смог отсудить у дилера Toyota убытки от ломавшегося авто
сегодня, 15:06
В Трехгорном мужчина на спор просунул голову между прутьями аттракциона и застрял
сегодня, 14:48
ВНИМАНИЕ. Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Челябинской области
сегодня, 14:20
Полиция Челябинска задержала водителя, сбившего мать с ребенком
сегодня, 14:09
Ученые ЮУрГУ начали исследование, которое поможет создать компьютер со сверхскоростной передачей данных
сегодня, 12:24
18+ Суд оставил в силе приговор челябинцу, выбросившему женщину из окна
сегодня, 12:02
Военные саперы взорвут лед еще на двух реках Челябинской области
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость