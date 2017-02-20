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Агентство новостей Доступ 1 20 февраля 2017 года, 12:05

Челябинские наркоманы обманули 100 россиян, торгуя детскими колясками на Avito


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские полицейские расследуют дело в отношении серийных мошенников, жертвами которых стали более сотни жителей России, – пара сожителей и их подруга обманывали покупателей детских принадлежностей на интернет-сайте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Челябинске арестована троица мошенников, промышлявших по всей России при помощи интернета. По версии следствия, пара сожителей, а также их подруга выставляли на продажу на сайте Avito различные детские товары, в том числе коляски. Фото реальных вещей они брали с того же сайта, но снижали цену. Клюнувших на выгодное предложение покупателей мошенники по телефону вынуждали переводить предоплату, затем выбрасывали сим-карты. Никаких вещей граждане не получали.

«Цена самой дорогой коляски составила 50 тыс. рублей. Потерпевших продолжают устанавливать, но уже сейчас насчитали более 100 обманутых из разных городов России. Преступная группа действовала с конца 2015 и в течение 2016 года», – рассказал зампрокурора Челябинска Данил Бояринов.

В полиции возбуждены дела по частям 1, 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Все трое «предпринимателей» заключены судом под стражу. Они являются наркозависимыми. Изначально одна из фигуранток была под домашним арестом, однако на свободе умудрилась продать наркотики, поэтому ее также отправили в СИЗО. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова

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Теги: мошенничество, опг, новости челябинска, детские коляски
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