Трех южноуральских врачей подозревают в получении взяток на сумму 400 тыс. от призывников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области трех медиков подозревают в получении взяток от призывников – по версии следствия, врачи получили в общей сложности более 400 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает Следственный комитет, врачи из Южноуральска и Увельского района получили четыре взятки в сумме не менее 100 тыс. рублей каждая от родственников призывников за оформление актов исследования состояния здоровья молодых людей с заведомо ложными сведениями о наличии заболеваний, исключающих их призыв на военную службу.

«По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки". Преступления вскрыты сотрудниками региональных управлений ФСБ и ГУ МВД», – сообщил официальный представитель ведомства Владимир Шишков.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании врачам меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.