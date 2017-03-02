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Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 21:59

«Трактор» снова позволил «Барысу» выйти вперед в четвертьфинальной серии Востока


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» упустил победу над «Барысом» в пятой встрече четвертьфинальной серии Восточной конференции – счет встречи в южноуральской столице 2 марта 1:2 ОТ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Среди подопечных Анвара Гатиятулина отличился Артем Бородкин, забивший в большинстве (29:46, 5х4).

У гостей в основное время забил Константин Пушкарев (12:19), финальную точку в матче 2 марта поставил Мартин Сен-Пьер (70:41). 

 

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Барыса», который 4 марта в Астане попытается выбить «Трактор» из борьбы за Кубок Гагарина.

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017? Примите участие в опросе на главной странице сайта.

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Теги: хк трактор, кхл, хоккей, хк барыс, кубок гагарина, плей-офф, новости челябинска
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