«Трактор» снова позволил «Барысу» выйти вперед в четвертьфинальной серии Востока

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» упустил победу над «Барысом» в пятой встрече четвертьфинальной серии Восточной конференции – счет встречи в южноуральской столице 2 марта 1:2 ОТ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Среди подопечных Анвара Гатиятулина отличился Артем Бородкин, забивший в большинстве (29:46, 5х4).

У гостей в основное время забил Константин Пушкарев (12:19), финальную точку в матче 2 марта поставил Мартин Сен-Пьер (70:41).

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Барыса», который 4 марта в Астане попытается выбить «Трактор» из борьбы за Кубок Гагарина.

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