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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 17:52

«Трактор» обменял права на Никиту Нестерова


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обменял права на защитника Никиту Нестерова, который в минувшем сезоне играл в НХЛ, выступая за «Тампа-Бэй» и «Монреаль», – воспитанник челябинского хоккея продолжит карьеру в ЦСКА, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В обмен на права на игрока «Трактор» получил от ЦСКА денежную компенсацию. Вырученные от обмена Нестерова средства будут вложены в клубную вертикаль, уточнили в пресс-службе «черно-белых».

В минувшем сезоне Нестеров провел 38 матчей, в которых набрал 17 (4 гола+13 результативных передач) очков при нулевом показателе полезности и 24 минутах штрафа. После сезона «Канадиенс» не защитили игрока на драфте расширения и не предложили ему новый контракт.

Напомним, ранее «Трактор» сообщал о продаже прав на другого своего воспитанника, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, питерскому СКА.

Никита Нестеров

Родился: 28 марта 1993 года в Челябинске
Гражданство: Россия
Амплуа: защитник
Рост: 181 см
Вес: 86 кг
Хват: Левый
Юниорская команда: «Трактор» (тренеры – Владимир Пыжьянов, Николай Бец, Андрей Сапожников, Станислав Шадрин, Вячеслав Угрюмов, Олег Черкасов)
В «Тракторе»: 3 сезона, 67 игр, 5 (0+5).
Драфт КХЛ: выбран «Трактором» в 2010 году в 1 раунде под общим 22 номером.
Драфт НХЛ: выбран Tampa Bay Lightning в 2011 году в 5 раунде под общим 148 номером.
Карьера игрока: «Трактор» – 2010/2011-2012/2013, Syracuse Crunch AHL – 2013/2014-2015/2016, Tampa Bay Lightning – 2014/2015-2016/2017, Montreal Canadiens – 2016/2017, юниорская и молодежная сборная России, сборная России.
Достижения игрока: серебряный призер Кубка Гагарина 2013 и обладатель Кубка Континента 2012 в составе «Трактора», участник Кубка Мира 2016, бронзовый призер чемпионата мира U18 2011, серебряный призер чемпионата мира U20 2012, бронзовый призер чемпионата мира U20 2013.

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