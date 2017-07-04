СКА выкупил у «Трактора» права на хоккеиста Кузнецова

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ХК СКА (Санкт-Петербург) выкупил у «Трактора» (Челябинск) права на нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгения Кузнецова, передает корреспондент Агентства нововостей «Доступ».

В пресс-службе СКА не стали уточнять размер денежной компенсации, полученной южноуральским клубом.

Напомним, ранее «Вашингтон» подписал с 25-летним форвардом восьмилетний контракт на общую сумму 62,4 млн долларов. Хоккеист дебютировал за клуб в марте 2014 года, до этого он с 2009 года выступал за «Трактор».

Евгений Кузнецов является чемпионом мира, бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом мира среди молодежных команд.