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Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 09:26

СКА выкупил у «Трактора» права на хоккеиста Кузнецова


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ХК СКА (Санкт-Петербург) выкупил у «Трактора» (Челябинск) права на нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгения Кузнецова, передает корреспондент Агентства нововостей «Доступ».

В пресс-службе СКА не стали уточнять размер денежной компенсации, полученной южноуральским клубом.

Напомним, ранее «Вашингтон» подписал с 25-летним форвардом восьмилетний контракт на общую сумму 62,4 млн долларов. Хоккеист дебютировал за клуб в марте 2014 года, до этого он с 2009 года выступал за «Трактор».

Евгений Кузнецов является чемпионом мира, бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом мира среди молодежных команд.

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