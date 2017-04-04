Торговые комплексы Челябинска «обрастут» деревьями

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вокруг крупнейших торговых комплексов Челябинска высадят деревья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на поручение главы южноуральской столицы Евгения Тефтелева.

По словам градоначальника, весной 2017 года в Челябинске планируется высадить 3,6 тыс. деревьев на бюджетные средства, и еще примерно столько же – силами социального ответственного бизнеса. Причем к работе будут привлекать не только владельцев АЗС, как в прошлом году, но и руководителей крупных торговых комплексов.

«Мы соберем торговые сети, которые работают на территории города, попросим вокруг комплексов посадить деревья. Думаю, они понимают, что таким образом их торговые комплексы будут выглядеть лучше», – отметил Тефтелев.

Начальник городского управления экологии и природопользования Евгений Крехтунов добавил, что высадка начнется уже в конце апреля.

Напомним, что параллельно с этим процессом в городе начнется масштабная «зеленая» инвентаризация: специалисты-экологи пересчитают и перепишут все расположенные в городе деревья и кустарники.