В Челябинске посчитают все деревья и кусты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинска намерены пересчитать все деревья и кусты – впервые после 30-летнего перерыва в областном центре пройдет «зеленая» инвентаризация, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам главы Челябинска Евгения Тефтелева, эта работа должна проводиться раз в 10 лет, однако «в прошлые годы на нее, скорее всего, не хватало средств»: «При нас инвентаризация пройдет. Денег, как всегда, не хватает, но мы сочли эту работу приоритетной», – комментирует мэр.

В ходе этой работы планируется в буквальном смысле пересчитать и переписать все расположенные в городе деревья и кустарники. В своих отчетах специалисты-экологи укажут состояние деревьев и рекомендации по уходу, внесут их в реестры зеленых насаждений улиц.

Добавим, что по данным начальника городского управления экологии Евгения Крехтунова, общая площадь зеленых насаждений в Челябинске на сегодняшний день превышает 12,2 тыс. гектаров. В городе восемь парков, 128 скверов и десятки бульваров. В 2016 году в Челябинске посадили более 6,5 тыс. деревьев, около 2 тыс. кустарников и 52 тыс. кв. метров газона.