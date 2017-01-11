Жителя Еманжелинска осудят за сбыт более тысячи бутылок контрафактного спиртного

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Еманжелинске (Челябинская область) осудят мужчину, сбывавшего поддельный алкоголь, – он успел продать более 1,1 бутылок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый с августа по декабрь 2015 года приобрел 1 тыс. 148 бутылок контрафактного алкоголя различной емкости и наименования, которые хранил в гараже и продавал жителям города. Прибыль составила не менее 50 тыс. рублей. Для легализации доходов обвиняемый селал вид, что взял деньги в долг, и даже составил с гражданином фиктивный договор займа.

Полиция пресекла нелегальный бизнес и конфисковала продукцию. Мужчина обвиняется в незаконом обороте алкоголя и отмывании средств, полученных преступным путем. Уголовное дело направлено в Еманжелинский горсуд для рассмотрения по существу. Ему грозит лишение свободы до трех лет и крупный штраф.