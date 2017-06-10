Температура на Южном Урале в ночь на воскресенье опустится до нуля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ночь на воскресенье, 11 июня, температура воздуха в Челябинской области опустится до нуля градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации местных синоптиков, предстоящей ночью местами возможны небольшие дожди, будет плюс 5-10 градусов, в горах и низинах – до нуля. Днем в воскресенье воздух прогреется до 18-23, в отдельных районах незначительные осадки, на западе – умеренные, не исключены грозы и град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, отдельные порывы до 13-18 метров в секунду.

МЧС информирует, что в горных районах ожидается увеличение водности рек от прогнозируемых и прошедших осадков. Кроме того, 11 июня на северо-востоке Челябинской области местами сохранится высокая пожарная опасность. Это, прежде всего, касается Красноармейского района, где установится четвертый класс горимости по региональной шкале.

Добавим, что быстрая смена процессов в атмосфере не будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения воздуха.