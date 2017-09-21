Танковую дивизию в Чебаркуле проверит инспекция

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Для проверки воинских частей 90-й танковой дивизии (базируется в Чебаркуле, Челябинская область) Центрального военного округа в регион приехала инспекция Сухопутных войск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Комиссия оценит боеготовность дивизии, уровень подготовки бойцов, материально-техническое обеспечение и работу руководящего состава. А инспекторы помогут провести тактические учения, которые состоятся на Чебаркульском полигоне 25-29 сентября.

Легендарная 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была воссоздана в составе войск ЦВО 1 декабря 2016 года. Ее родоначальницей дивизии стала 325-я стрелковая дивизия, сформированная 20 августа 1941 года в составе войск Орловского военного округа. В 1968 году 90-я дивизия участвовала в операции «Дунай» на территории Чехословакии.

Решением командующего ЦВО в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса (корпус черных ножей), танковому батальону мотострелкового полка присвоено почетное наименование «Уральский танковый батальон». Он сформирован на конкурсной основе из числа военнослужащих, призванных из Свердловской области.

Напомним, что 9 мая 2017 года 90-я танковая дивизия впервые приняла участие в торжественном построении на Площади Революции в Челябинске.