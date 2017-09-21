Пт, 22.09.2017, 14:28 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 21 сентября 2017 года, 14:31

Танковую дивизию в Чебаркуле проверит инспекция


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Для проверки воинских частей 90-й танковой дивизии (базируется в Чебаркуле, Челябинская область) Центрального военного округа в регион приехала инспекция Сухопутных войск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Комиссия оценит боеготовность дивизии, уровень подготовки бойцов, материально-техническое обеспечение и работу руководящего состава. А инспекторы помогут провести тактические учения, которые состоятся на Чебаркульском полигоне 25-29 сентября.

Легендарная 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была воссоздана в составе войск ЦВО 1 декабря 2016 года. Ее родоначальницей дивизии стала 325-я стрелковая дивизия, сформированная 20 августа 1941 года в составе войск Орловского военного округа. В 1968 году 90-я дивизия участвовала в операции «Дунай» на территории Чехословакии.

Решением командующего ЦВО в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса (корпус черных ножей), танковому батальону мотострелкового полка присвоено почетное наименование «Уральский танковый батальон». Он сформирован на конкурсной основе из числа военнослужащих, призванных из Свердловской области.

Напомним, что 9 мая 2017 года 90-я танковая дивизия впервые приняла участие в торжественном построении на Площади Революции в Челябинске.

Теги: цво, проверка, танки, новости чебаркуля
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 590
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:24
Полицейские изъяли 1,5 тыс. контрафактных медицинских изделий в Челябинске
сегодня, 13:54
Полицейский из Бредов отказался от взятки 40 тыс. рублей от челябинского коммерсанта
сегодня, 12:57
18+ Педофил зарезал бабушку и напал на полицейского в Пластовском районе
сегодня, 12:17
Дубровский внес изменения в документ от 1949 года
сегодня, 11:48
Так вот ОНО какое: космонавт сфотографировал с борта МКС «лицо Челябинска»
сегодня, 10:32
Ашу оставили без света «черные» лесорубы
сегодня, 09:31
ВНИМАНИЕ. Госавтоинспекция приглашает челябинок на конкурс «Автоледи-2017»
сегодня, 08:17
18+ Челябинский игроман, сломавший нож о мать ради «спасения мира», отправится на лечение
вчера, 18:01
«Трактор» уволил ассистента главного тренера после 8 проигрышей в 12 играх
вчера, 17:49
Развитием экологически чистого транспорта в Челябинске займется рабочая группа
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с тем, что людей с ВИЧ нужно лечить принудительно?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость