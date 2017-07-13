Танец, который меняет жизнь. Учитель танго – о важности объятий и силе взаимопонимания

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Горячие южноамериканские танцы могут показаться не совместимыми с Челябинском, между тем, именно здесь, у нас, есть сильные школы аргентинского танго. Руководитель клуба Tango V&T Татьяна Шерстобитова рассказала Агентству новостей «Доступ» как бросить неинтересную работу и отдаться танцу, который дарует неизъяснимую свободу.

МОДА НА ТАНГО

- Как Вы впервые познакомились с танцами?

- Наверное, лет с семи я занималась в коллективе народного танца «Радуга», и мне это очень нравилось. Однако когда пришло время поступать в вуз, я получила травму и профессионально заняться танцами не удалось. Я поступила в ЮУрГУ, а позже стала работать в РЖД и надолго забыла о танцах. Но спустя 15 лет наступил такой момент, что я оставила работу на железной дороге, начала менять должности одну за другой, потом меня сократили. Несколько лет я занималась танцами в фитнес-клубе, а потом мне предложили преподавать. Просто однажды директор сказала мне, что пошла мода на танго и нужно его осваивать. Сначала мы учились по видео, потом в Челябинске стали появляться первые преподаватели из Аргентины. Так и увлеклась.

ИГРУШКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

- Что представляет из себя этот танец?

- О, это уникальный танец. Даже не танец, а своеобразная игрушка для взрослых – конструктор. Это полная импровизация, здесь нет заученных схем. Есть только мужчина и женщина. Он предлагает – она соглашается или не очень. Каждый шаг, каждый перенос веса уникален, поэтому никогда не знаешь, что будет дальше. По сути, каждый новый танец неповторим. Именно в этом заключается свобода, которую дает танго.

- Чему же тогда Вы учите?

- Конечно, есть базовые шаги, принципы работы тела. Танго – это всего лишь начало движения, прогулка, поворот и остановка. Мы занимались и много учились танго у преподавателей из Аргентины Даны Фриголи и Адриана Ферейро. Ездили к ним на семинары и преподавательские курсы, которые дважды в году проходят в Санкт-Петербурге и Москве. Они преподают технику TTC, которая основана на естественном движении – в нее вплетаются элементы расслабляющей и медитативной практики, йоги, современного танца.

- Отличается танго в Челябинске и Аргентине?

- Стоит сказать, что сегодня в Челябинске очень высокий уровень аргентинского танго, потому что качественно работают школы, приезжает много аргентинцев, также бывают опытные мастера из Питера и Москвы. Однако мы, конечно, далеки от южноумериканской культуры. Хотя многие аргентинцы говорят, что русские очень похожи на них – только сильно закрыты. В Аргентине подойти и обнять незнакомого человека – это нормально и не несет никакого сексуального подтекста. В России же, если ты обнял человека, то впору жениться. Там отношение друг к другу проще.

ТАНГО – ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО ЭНЕРГИИ

- Что Вы испытываете, когда танцуете танго?

- Каждый раз по-разному, с каждым партнером испытываешь новые впечатления. Ведь есть очень веселое танго, очень грустное танго, есть танго, которое просто «кружит». Мне нравится танцевать с разными партнерами.

- А какие физические преимущества дает танго?

- Возможно, развивает баланс, координацию и пластику. Но главное, что дает танго, это очень много энергии. Люди приходят сюда с работы абсолютно уставшие, а уходят на подъеме сил.

САМОЕ ГЛАВНОЕ В ТАНГО – ЭТО ПОИСК ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

- Что самое главное в танго?

- Поиск взаимопонимания. Недавно был семинар с аргентинским преподавателем Хавьером Лопесом. Он пригласил на танец очень красивую девушку – прекрасная фигура, длинный разрез платья. Когда они завершили танец, он был очень недоволен. Оказалось, что девушка танцевала сама. Как сказал Хавьер, в Аргентине самое плохое, что может сделать женщина, это танцевать отдельно.

- Что нужно делать, чтобы танцевать вместе?

- Секрет в том, чтобы настроиться на партнера. Это не всегда, конечно, получается. Должно быть желание танцевать конкретную музыку с конкретным партнером.

- Как подбирают партнеров для танго?

- В танго нет постоянного партнера – они регулярно меняются. Была у нас одна влюбленная пара – они совсем не хотели меняться, не понимали, как можно обнимать кого-то другого. Через полгода они ушли, поняв, что нет прогресса. Секрет здесь в том, что ты учишься понимать любого человека, который перед тобой стоит.

- Какой у вас был или есть самый необычный партнер?

- Однажды к нам пришел мужчина, ему недавно исполнилось 65 лет. Его просто позвали за компанию. Потом у него случился инсульт, и супруга сказала, что он никогда больше не сможет к нам прийти. Однако он появился. И рассказал, что в больнице слушал танго и ему это помогало. Сейчас он отзанимался два года и просто приходит танцевать на вечеринках.

ДЛЯ МНОГИХ ТАНГО СТАНОВИТСЯ НОВЫМ СТИМУЛОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

- Людей какого возраста вы учите?

- Основной возраст – от 30 до 50 лет, однако могут быть вариации в обе стороны. Самые молодые ученики, которые приходили к нам, были лет 25. Однако приходят к нам и 70-летние мужчины и женщины. Почему они хотят заниматься? Просто им в таком возрасте хочется новых ощущений, той же энергетической подпитки, они открывают для себя другой мир, общаются – в том числе с молодежью. Здесь со всеми можно обниматься, тусить на вечеринках. Для многих танго становится новым стимулом к жизни. Молодые же приходят, потому что им хочется красиво двигаться, танцевать на вечеринках. Остаются те, кому начинает нравиться музыка танго.

- Какое соотношение девушек и мужчин в группах?

- Сейчас в группах у нас больше мужчин. Молодые люди менее терпеливы, чем девушки – им сразу нужен результат, поэтому они быстрее уходят, однако оставшиеся будут заниматься всю жизнь. Многие из тех, кто приходит заниматься танго, ведут интеллектуальную деятельность, мало общаются, испытывает стрессы.

- Любой человек способен освоить данный танец, или кому-то это не дано?

- Бывали случаи, когда к нам приходили люди, которые, казалось, никогда не будут хорошо танцевать, а потом они сами начинали преподавать. Нет ничего невозможного, просто бывает недостаток желания.

СИМБИОЗ КУЛЬТУР

- Какое еще танго есть, кроме аргентинского?

- Есть бальное танго. Оно появилось, после того как европейцы побывали в Аргентине и познакомились с танго. Однако на родину они привезли совсем другой танец. Здесь отличается все: рисунок движений, музыка, положение тела и отсутствие импровизации. У европейцев получился спортивный танец, а аргентинское танго создано для развлечения и тусовки.

- В чем особенность музыки танго?

- Она родилась в Аргентине, когда была большая волна иммиграции – приезжали на заработки люди из разных стран мира. Получился своеобразный симбиоз разных культур. Соответственно, при исполнении танго зачастую звучат мотивы из музыкальных традиций разных народов.

- Зачем человеку вообще нужны танцы?

- Лично у меня все в жизни встало с ног на голову, когда появилось танго. Жизнь благодаря танцам меняется – это как просвет в серых буднях.

Беседовал Сергей Боровинских,

фото Татьяны Шерстобитовой