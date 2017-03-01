Нужна ли была «двойка»? Прокуратура требует устранить нарушения в школе, ученица которой совершила попытку суицида

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска вынесла представление об устранении нарушений директору школы №155, ученица которой попыталась покончить с собой, – 13-летняя девочка лечится после прыжка с высоты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прокуратура завершила проверку по факту падения школьницы с крыши недостроенного здания в декабре 2016 года. Наказаны директор школы и строители. В отношении 82-летней учительницы, с которой у ребенка возникли напряженные отношения, СК продолжает расследовать уголовное дело.

«Прокуратурой района руководителю МАОУ СОШ № 155 внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании. Все образовательные учреждения должны предпринимать меры к профилактике самоубийств, в том числе разрешать возникающие конфликты. В данном случае исчерпывающих мер к урегулированию ситуации принято не было», – рассказала старший помощник прокурора Тракторозаводского района города Челябинска Дина Закирзянова.

По ее словам, за шесть дней до Нового года девочка узнала, что за четверть по математике ей поставили «двойку». «Когда мать школьницы пришла, чтобы узнать причину, ей предложили отправить дочь на дополнительные занятия 26, 27 и 28 декабря. На первое занятие девочка пришла, а 27-го числа – всем известно, что она сделала. При этом после случившегося оценка за четверть изменилась на "тройку". Тогда возникает вопрос, так ли нужна была эта "двойка". Или это предвзятое отношение педагога?» – сказала Закирзянова, добавив, что анализа знаний ребенка не проводили, индивидуального учебного плана с ней не разрабатывали, а администрация школы была в курсе проблемы, но не уделила внимания предупреждению последствий.

Кроме того, по факту беспрепятственного доступа посторонних лиц на территорию недостроенного здания по улице Хохрякова прокуратурой района в отношении должностных лиц застройщика и подрядной организации возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства). Установлено, что строители не оградили площадку. В адрес руководителей предприятий, а также в адрес главы Челябинска внесены представления об устранении нарушений градостроительного законодательства.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Напомним, 13-летняя школьница спрыгнула с шестого этажа недостроенного здания и лежала на земле, пока ее не заметили прохожие. Девочка выжила, но до сих пор лечится. Прокурорская проверка установила, что причиной попытки самоубийства явилось систематическое унижение человеческого достоинства и жестокое обращение со стороны 82-летней учительницы математики.