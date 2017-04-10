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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 17:40

Сувениры из Златоуста победили на фестивале-конкурсе «Большой Урал»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Туристические сувениры Златоуста (Челябинская область) заняли призовые места в финале регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Большой Урал» в Екатеринбурге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Всего на суд зрителей и жюри было представлено 176 турсувениров из Республик Башкортостан и Коми, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Пермского края, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

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По итогам конкурса златоустовцы завоевали три первых места (фигурки-раскраски «Таганай», нож «Кузюк» и «Ключ украшений»), два вторых и одно третье.

Теперь лучшие турсувениры Златоуста готовятся принять участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир».

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Теги: конкурс, сувениры, новости златоуста, урфо
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