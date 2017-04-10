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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 14:21

На Урале отлили ажурные пасхальные яйца из… чугуна


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу Мечел, Челябинская область) изготовил пасхальные яйца из чугуна – лимитированная партия подарочных изделий выполнены в лучших традициях уральских мастеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу завода.

Два ажурных яйца работы каслинского скульптора Наталии Куликовой имеют чисто декоративный характер: они тонкостенные, с затейливыми сквозными узорами, с подставками в виде миниатюрных вазочек.

При желании эти изделия можно повесить на шнурке или на ленточке.

Яйцо под названием «Ангел» создано московским скульптором Наталией Муромской и представляет собой оригинальную кружевную коробочку на трех шарообразных ножках.

В ее растительный орнамент встроена рельефная фигурка маленького ангела с распростертыми вдоль боковой поверхности крыльями.

Все изделия произведены с применением традиционных для каслинского литья технологий формовки, чеканки и покраски.

«Каждое из пасхальных яиц отличается гармонией пропорций, пластическим богатством и высоким мастерством исполнения. Освоение производства нового вида изделий показывает, что потенциал каслинского литья далеко не исчерпан. В будущем мы намерены развивать это направление, привлекая талантливых художников к созданию новых интересных образцов», – отметил генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселев.

Дубровский предлагает обрамить Челябинск каслинским литьем 

Каслинский завод основан в 1746 году. Является признанным лидером на российском рынке художественного и архитектурного литья из чугуна. С 2004 года входит в состав одной их крупнейших российских горнодобывающих и металлургических компаний – Группу Мечел. В заводском ассортименте – более 1 200 изделий. Продукция предприятия отмечена множеством наград самых престижных отечественных и международных выставок.

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Теги: мечел, каслинское литье, пасха, новости каслей
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