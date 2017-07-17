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Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 14:48

Супружеская пара пыталась сбыть 500 доз «синтетики» в Кыштыме


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) полиция задержала супружескую пару, которая занималась торговлей наркотиками, – у мужчины и женщины нашли партию «синтетики», которой хватило бы на 500 доз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Кыштымский рабочий».

Сотрудники ГУ МВД и Росгвардии задержали в одном из частных домов Кыштыма супругов 53 и 56 лет, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств. Установлено, что пара покупала наркотики через интернет, после чего распространяла их с помощью системы закладок среди жителей Кыштыма, Озерска, Каслей, Миасса и Челябинска. Торговля продолжалась около полугода.

Стражи порядка нашли в огороде 40 граммов наркотиков – восемь свертков лежали в стеклянной банке среди травы. Экспертиза установила, что их содержимое – синтетический наркотик карфентанил. Стоимость одного грамма варьируется от 3 до 5 тыс. рублей. Изъятой партии хватило бы на 500 доз.

Кроме наркотиков, в доме задержанных найдены 100 тыс. рублей, приспособления для хранения, взвешивания и упаковывания наркотиков, а также краденые бытовые электроприборы, посуда, постельное белье.

Отметим, что ранее оба уже были судимы за незаконный оборот наркотиков и только недавно освободились из мест лишения свободы. Сейчас супруги задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических веществ».

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Теги: борьба с наркотиками, новости челябинска, новости кыштыма
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