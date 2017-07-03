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Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 18:45

Суд уменьшил размер штрафа врачу-взяточнику, пытавшемуся освободить от армии призывника


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 3 июля 2017 года, Челябинский областной суд частично изменил приговор одному из фигурантов уголовного дела врачей, пытавшихся за взятку освободить призывника от прохождения от службы в армии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Антона Шардыко и Павла Артемова, облсуд изменил приговор Ленинского районного суда в части наказания последнему – сумма штрафа ему снижена с 200 до 150 тыс. рублей в связи с изменением редакции уголовного закона. В отношении Шардыко приговор оставлен без изменения», – сообщила официальный спикер ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, в областной суд приговор обжаловали Шардыко и его адвокат, настаивая на полном оправдании.

Напомним, в марте текущего года Ленинский райсуд Челябинска признал заведующего терапевтическим отделением ГКБ № 11 Антона Шардыко и бывшего сотрудника этого медучреждения Павла Артемова виновными в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, заведующий терапией при посредничестве Артемова получил взятку от молодого человека за предоставление справки о наличии у него заболевания, дающего право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу. Призывник оказался участником оперативно-розыскного мероприятия «Следственный эксперимент».

Шардыко с учетом содержания под стражей в течение почти двух месяцев был назначен штраф в размере 300 тыс., Артемову – 200 тыс. рублей. Кроме того, Шардыко лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе в структурных подразделениях Минздрава, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций – на два года.

Отметим, что в 2015 году тот же райсуд приговорил врачей к штрафу в размере 9,1 млн рублей на двоих. В январе 2016 года Челябинский областной суд отменил этот приговор из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона.

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Теги: коррупция, взятка, уклонисты, новости челябинска, медицина челябинска
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