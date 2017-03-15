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Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 14:06

Два челябинских врача оштрафованы на 500 тыс. за взятку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ленинский райсуд Челябинска сегодня, 15 марта, огласил новый приговор заведующему терапевтическим отделением поликлиники ГКБ № 11 Антону Шардыко – врача признали виновным в получении взятки в размере 130 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вместе с Шардыко на скамье подсудимых оказался и бывший медработник этой же поликлиники Павел Артемов. Оба были задержаны в июле 2014 года. По данным следствия, заведующий терапией при посредничестве Артемова получил взятку от молодого человека за предоставление справки о наличии у него заболевания, дающего право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу. Призывник оказался участником оперативно-розыскного мероприятия «Следственный эксперимент».

«До передачи 130 тыс. рублей Шардыко и Артемов вели с ним переговоры о том, как будет проходить процедура освобождения от прохождения военной службы, сколько это займет времени и сколько будет стоить. Медработники были задержаны в июле 2014 года после получения взятки», – сообщила официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд признал завтерапией виновным в получении взятки, Артемова – в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий. Первому с учетом содержания под стражей в течение почти двух месяцев назначен штраф в размере 300 тыс., второму – 200 тыс. рублей. Кроме того, Шардыко лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе в структурных подразделениях Минздрава, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций – на два года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что в 2015 году тот же суд приговорил врачей к штрафу в размере 9,1 млн рублей на двоих. В январе 2016 года Челябинский областной суд отменил этот приговор из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона.

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Теги: коррупция, взятка, уклонисты, новости челябинска, медицина челябинска
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