Суд смягчил приговор семейному наркоподряду из Аши

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд снизил срок наказания семье, промышлявшей продажей наркотиков в Аше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В августе 2016 года Ашинский горсуд признал Евгения Горячева и Светлану Черепанову, а также родителей девушки виновными в неоднократной реализации наркотических средств в значительном и крупном размерах. По версии следствия, летом 2014 молодые люди через интернет организовали незаконный бизнес, в который вовлекли отца и мать Черепановой – они отвечали за «закладки».

Горячев и Черепанова были приговорены к 12 и 11 годам лишения свободы соответственно, Татьяна и Юрий Бережные – к 10 годам семи месяцам.

«Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда снизила срок наказания всем осужденным за совершение покушения на сбыт – на два месяца каждому, тем самым был снижен и общий срок наказания. Апелляционные жалобы членов семьи, просивших переквалифицировать их действия либо отменить приговор, оставлены без удовлетворения», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Добавим, что мужчины будут отбывать срок в колонии строгого, женщины – общего режима.

Приговор вступил в законную силу.