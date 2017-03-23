Суд проведет предварительное заседание по второму делу Сандакова

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Центральный райсуд Челябинска сегодня, 23 марта, проведет предварительное слушание по второму уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Николая Сандакова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как ожидается, на заседании будут решены вопросы, связанные с порядком рассмотрения дела: будет оно рассматриваться в открытом или закрытом режиме, в особом порядке или с проведением разбирательства. Кроме того, предположительно, сегодня будет определена и мера пресечения экс-чиновнику, который в настоящее время находится под домашним арестом.

По версии следствия, с 2013 по 2014 годы Сандаков получил взятку в виде безвозмездного оказания услуг имущественного характера на сумму 1,96 млн рублей по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ЧОП «Питон». Взамен Сандаков якобы способствовал заключению госконтракта на охрану губернатора Челябинской области (Михаила Юревича. – Прим. АН «Доступ») на условиях, выгодных для охранной структуры.

Напомним, в настоящее время Советский райсуд Челябинска рассматривает первое уголовное дело в отношении Сандакова и специалиста в области компьютерных технологий Александра Аброськина о неправомерном доступе более чем к 10 тыс. электронных писем одного из местных политологов, а также начальника управления администрации губернатора, отвечавшего за взаимодействие со СМИ, не согласных с его деятельностью. Также экс-чиновник обвиняется в хищении у бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, якобы за содействие в назначении на должность главы Магнитогорска.