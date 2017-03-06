Завершено расследование дела бывшего вице-губернатора Сандакова о получении взятки – СК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на СК.

«По уголовному делу следователем был проделан значительный объем работы: назначены и проведены 15 экспертиз, в том числе бухгалтерская, оценочная, психолого-лингвистическая, опрошено более 40 свидетелей, проведены необходимые обыски и выемки документов. Следственные действия позволили сделать вывод о причастности обвиняемого к совершению преступления», – сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Сандаков получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера в сумме не менее 1,96 млн рублей по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП «Питон». Взамен чиновник способствовал заключению госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для фирмы.

Сандаков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, в настоящее время Советский райсуд Челябинска рассматривает уголовное дело в отношении Сандакова и специалиста в области компьютерных технологий Александра Аброськина о неправомерном доступе более чем к 10 тыс. электронных писем одного из местных политологов, а также начальника управления администрации губернатора, отвечавшего за взаимодействие со СМИ, не согласных с его деятельностью. Также экс-чиновник обвиняется в хищении у бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, якобы за содействие в назначении на должность главы Магнитогорска.