Суд изменил сроки аферистам, продавшим чужие земли в Малиновке и Касаргах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области суд изменил сроки аферистам, продававшим чужие земли в Малиновке и Касаргах, – члены банды смогли добиться смягчения наказания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Напомним, в 2008-2011 годах мошенники незаконно оформляли в собственность чужие земельные участки, расположенные в деревнях Сосновского района. Для этого они подделывали постановления главы Мирненского сельсовета о передаче в собственность недвижимости, государственные акты на право собственности на землю, межевые планы земельных участков, печати и подписи должностных лиц. Мамаева получила кадастровые паспорта на 210 земельных участков, затем злоумышленники продавали земли третьим лицам. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 150 человек, которым причинен многомиллионный ущерб.

Дело рассматривалось около года. Восемь человек признаны виновными в мошенничестве, получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге решением Центрального райсуда. Гражданские иски оставлены без рассмотрения.

Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию и решил изменить приговор – действия осужденных квалифицированы как одно преступление, для Подмарева смягчающим обстоятельством признано частичное возмещение ущерба, у Климовича исключено указание об осуждении по двум эпизодам.

Кроме того, областной суд снизил сроки основного наказания (каждому на три месяца) и размеры штрафов (минус 50 тыс. каждому) по совокупности преступлений.

В итоге директор ООО «Элегия» Елена Мамаева получила 8 лет 9 месяцев общего режима и 900 тыс. рублей штрафа (было 9 лет и 950 тыс.); бывший начальник областного отдела Роснедвижимости Валентин Кулаков – 6 лет 9 месяцев и 850 тыс. рублей штрафа; специалист Росреестра Игорь Санников – 5 лет 9 месяцев и 750 тыс. штрафа; Константин Подмарев – 2 года 9 месяцев и 450 тыс. штрафа; Виктор Климович – 1 год и 9 месяцев и 250 тыс. штрафа; Евгений Гуменюк – 2 года 9 месяцев и 470 тыс. штрафа; Виктор Александровский – 4 года 3 месяца общего режима и 650 тыс. рублей штрафа.

В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.