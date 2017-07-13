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Агентство новостей Доступ 1 13 июля 2017 года, 10:57

Суд арестовал на 2 месяца экс-следователя особого отдела, подозреваемого во взяточничестве


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области Александр Козлов заключен под стражу – обвиняемый в покушении на получение взятки останется в СИЗО до 10 сентября 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Челябинска.

Заместитель руководителя первого отдела ОВД СУ ходатайствовал об избрании для бывшего коллеги меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя его тем, «Козлов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти, которое им совершено при использовании своих должностных полномочий в рамках уголовного дела, находящегося у него в производстве». Следователь указал, что «находясь на свободе, обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия и суда, являясь бывшим сотрудником правоохранительных органов, оказать давление на свидетелей и потерпевшего, склонить их к даче показаний не соответствующих действительности, чем воспрепятствует производству расследования по уголовному делу».

Обвиняемый и защита просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в виде домашнего ареста или залога. При этом защита ссылалась на ряд процессуальных нарушений, допущенных органом предварительного расследования по данному делу, которые, впрочем, не нашли подтверждения.

«Выслушав стороны, свидетеля, исследовав представленные материалы, суд 12 июля вынес постановление об избрании в отношении Козлова Александра Константиновича меры пресечения в виде содержания под стражей до 10 сентября 2017 года. Козлову предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ – "Покушение на получение взятки должностным лицом"», – говорится в сообщении пресс-службы.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 3 суток со дня его вынесения.

Напомним, Козлов был задержан 10 июля 2017 года сотрудниками УФСБ по Челябинской области с поличным, при попытке получения денег (называется цифра 4 млн рублей) через посредников от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. При этом официально из следственных органов Козлов уволился по собственному желанию еще 7 июля.

Известно, что Козлов занимался расследованием экономических преступлений, в том числе, делом бывшего замдиректора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Александра Прокопенко, а также являлся членом следственной группы по уголовному делу бывшего сенатора Константина Цыбко. Напомним, что Прокопенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Речь идет о времени, когда он работал в должности заместителя директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком». По версии следствия, в 2016 году топ-менеджер «Ростелекома» при посредничестве директора ООО «Диалог» и ООО «Перспектива» Олега Воробьева, получил взятку «за выполнение действий, входивших в его должностные обязанности». Последний обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ.

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Теги: взятка, арест, новости челябинска, следователи
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