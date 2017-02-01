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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 16:04

Студентка из Челябинской области взяла золото Всемирной Универсиады-2017


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Студентка Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) завоевала золото Всемирной Универсиады-2017 – Анна Нечаевская взяла медаль в гонке преследования на дистанции 5 км, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Всемирная зимняя Универсиада проходит в Алматы (Казахстан) и продлится до 8 февраля. Участие в состязаниях принимают более 2 тыс. атлетов из 55 стран, они соревнуются в 13 видах спорта.

Анна Нечаевская завоевала золотую медаль в гонке преследования на дистанции 5 км с результатом 13.29.07. Главными соперницами Анны Нечаевской были россиянка Лилия Васильева и представительница Казахстана Анна Шевченко.

Отметим, днем раньше девушка взяла серебро в индивидуальной гонке на дистанции 5 км, с результатом 14.21.09.

«От вчерашней гонки, конечно, я не ожидала такого результата. Первый старт на такой высоте был без подготовки, и я не знала, как пройдет период акклиматизации. Я не знала, как поведет себя организм и что от него ожидать. Кроме всего, это не совсем моя дисциплина хода, так как коньком я бегаю лучше, чем классикой, но все получилось! Скажу честно – обе гонки выдались очень тяжелыми, горы дают о себе знать, а сегодня еще и погода поспособствовала этому, слишком мягкие трасса и снег! Пришлось терпеть и хрипеть до конца, но я очень рада, что все так получилось и сложилось удачно», – прокомментировала спортсменка.

Отметим, что девушка совмещает учебу в Институте спорта туризма и сервиса ЮУрГУ и спортивную карьеру.

Фото пресс-службы ЮУрГУ

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Теги: юургу, универсиада, новости челябинска, новости спорта
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