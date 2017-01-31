Представительница ЮУрГУ завоевала 2 место в лыжной гонке на Всемирной зимней Универсиаде

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магистрант ИСТИС Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Анна Нечаевская заняла второе место в индивидуальных лыжных гонках на дистанции 5 км на Всемирной зимней Универсиаде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что состязания проходят в Алматы (Казахстан). Сборная России представлена самой многочисленной делегацией − 330 человек. От Челябинской области на Универсиаду отправили семерых человек – студентов ЮУрГУ, УралГУФК и МГТУ.

Всего же участие в студенческих играх принимают более 2 тыс. участников из 57 стран, до 8 февраля здесь будет разыграно 86 комплектов наград в 12 видах спорта.