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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 15:27

Страус Гарик предсказал, какого лета ждать челябинцам


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Питомец Челябинского зоопарка страус Гарик предсказал погоду на грядущее лето – по мнению птичьего «синоптика», лето южноуральцев ожидает пасмурное, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 31 марта, в Челябинском зоопарке впервые в качестве предсказателей погоды выступили страусы. Новыми «метеорологами» зоопарка стали Гарик, Алла и Галина Николаевна.

Суть предсказания заключалась в следующем: на ограждении вольера висели четыре ярких воздушных шара, которые символизировали урожайность (зеленый), солнце (желтый), облачность (синий) и ветер (голубой). Страусы должны были подойти и клюнуть один из шариков, выбрав тем самым грядущую погоду.

Как пояснили сотрудники зоопарка, страусов привлекает все блестящее, кроме того, вольер они досконально изучили, и появление новых ярких предметов неизбежно должно было привлечь их внимание.

Пернатых выпустили из теплого вольера на снег, где они сразу же начали приводить себя в порядок. Одна из самок начала чистить перья, валяясь в снегу, вторая просто гуляла, шариками заинтересовался лишь самец Гарик. После некоторых раздумий он клюнул темно-синий, обещавший пасмурное лето. 

Напомним, раньше в качестве метеорологов в Челябинском зоопарке работали ежи Федот и Фекла – кстати, по их мнению, лето на Южном Урале будет теплым, а также медведица Бусинка, в 2016 году отправленная на пенсию, – точность ее прогнозов погоды как на зиму, так и на лето достигала 90%

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Теги: лето, прогноз погоды, птицы, челябинский зоопарк, новости челябинска, страусы
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