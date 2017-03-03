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Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 14:43

ВНИМАНИЕ. Стали известны точные сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 3 марта, Минобрнауки РФ утвердило расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году – они будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая 2017 года по 1 июля. Первыми выпускники будут сдавать географию и информатику.

Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам или получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из них, смогут испытать судьбу в третий раз – с 5 по 16 сентября.

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ОГЭ для выпускников девятых классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный – с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, предусмотрен дополнительный резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

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Теги: егэ, рособрнадзор, телефон доверия, новости челябинска, егэ 2017
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