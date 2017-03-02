ВНИМАНИЕ. В России вновь заработал телефон доверия по ЕГЭ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Федеральный Рособрнадзор возобновляет работу телефона доверия ЕГЭ – с его помощью южноуральские выпускники и их родители могут сообщать обо всех случаях нарушений при подготовке и проведении Единого государственного экзамена, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В прошлом году на «горячую линию» поступило несколько сотен звонков. Сообщения касались нарушений правил и процедуры сдачи ЕГЭ, в том числе, незаконных предложений купить контрольные измерительные материалы, попыток мошенничества во время экзаменов, злоупотреблений со стороны организаторов.

Телефон доверия ЕГЭ – +7 (495) 104-68-38.

Добавим, что помимо этого телефона, продолжает свою работу и «горячая линия», по которой специалисты Рособрнадзора готовы ответить на вопросы, связанные с экзаменационными процедурами, оформлением ответов, организационными требованиями.

Обращаться с вопросами можно по телефону +7 (495) 984-89-19, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 по московскому времени.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы также можно найти на портале ЕГЭ в разделе «Вопрос-ответ».