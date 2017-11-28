Специалисты «Челябэнерго» внедряют систему «умных счетчиков» в Троицком районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» установили 47 устройств дистанционного сбора данных на улице Строителей в поселке Морозкино (Троицкий район, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Система дистанционного сбора данных предназначена для автоматизации процесса сбора, хранения, обработки и анализа информации, необходимой для осуществления технического и коммерческого учета электроэнергии в бытовом секторе и позволяет полностью исключить безучетное потребление электроэнергии абонентами.

Для установки «умных счетчиков» была выбрана улица с преобладающим количеством домов коттеджного типа. Оснащение приборами учета только одной улицы позволило вдвое снизить потери электроэнергии в линии электропередачи, питающей поселок.

Все работы выполнены в рамках реализации инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», сумма вложений энергокомпании составила 1,4 млн рублей.