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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 17:12

Специалисты «Челябэнерго» внедряют систему «умных счетчиков» в Троицком районе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» установили 47 устройств дистанционного сбора данных на улице Строителей в поселке Морозкино (Троицкий район, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Система дистанционного сбора данных предназначена для автоматизации процесса сбора, хранения, обработки и анализа информации, необходимой для осуществления технического и коммерческого учета электроэнергии в бытовом секторе и позволяет полностью исключить безучетное потребление электроэнергии абонентами.

Для установки «умных счетчиков» была выбрана улица с преобладающим количеством домов коттеджного типа. Оснащение приборами учета только одной улицы позволило вдвое снизить потери электроэнергии в линии электропередачи, питающей поселок.

Все работы выполнены в рамках реализации инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», сумма вложений энергокомпании составила 1,4 млн рублей.

Теги: счетчики, челябэнерго, мрск урала, новости троицка
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