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Агентство новостей Доступ 1 10 марта 2017 года, 15:24

ВНИМАНИЕ. Южноуральские энергетики готовятся к паводку и предупреждают о весенних опасностях


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» сообщают о готовности к прохождению весеннего паводкового периода и мерах по минимизации возможных последствий половодья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу филиала.

«В число обязательных мероприятий входят обследование энергообъектов, производственных зданий и сооружений, находящихся в зоне воздействия паводковых вод. Ведутся активные работы по расчистке от снега и наледи кровель зданий и сооружений, подготовке водоотводящих лотков и каналов к пропуску талых вод, проверке технического состояния водоотводящих устройств. Проверяется готовность спецтехники и специальных транспортных средств, во всех подразделениях создан резерв оборудования и материалов, необходимых для возможных ремонтно-восстановительных работ», – рассказали в энергокомпании, добавив, что все мероприятия проходят в тесном взаимодействии с МЧС по региону.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и в целях координации работы всех производственных отделений в энергокомпании создана противопаводковая комиссия, которую возглавил заместитель директора – главный инженер Владимир Болотин. С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом проведены специнструктажи и учебные тренировки.

«На период паводка будет установлено круглосуточное дежурство ответственных специалистов во всех производственных отделениях "Челябэнерго". Особое внимание при этом уделяется сохранности линий электропередачи, расположенных в поймах рек и затопляемых местах, а также трансформаторных подстанций, находящихся в зоне подтопления талыми водами», – добавили в энергокомпании.

В связи с наступлением паводкового периода филиал «Челябэнерго» призывает жителей Челябинска и Челябинской области соблюдать меры безопасности.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

- В период таяния снега с поверхностей крыш зданий и крон деревьев могут сходить снежные массы. Находясь в непосредственной близости от таких объектов, стоит быть более бдительными и осторожными и помнить, что под тяжестью снега может произойти обрыв или провисание воздушных линий электропередачи.

- Если вы увидели лежащий на земле провод, знайте, что он может находиться под напряжением. Подходить к нему ближе, чем на 8 метров, смертельно опасно! Необходимо принять меры, исключающие приближение людей к месту обрыва провода.

- В случае наклона опор или провисания провода может уменьшиться безопасный габарит (расстояние от электропровода до поверхности земли, построек и т.д.). Следует помнить, что поражение электрическим током может наступить не только при прикосновении, но и при приближении к проводу на недопустимое расстояние.

- Жителям домов, расположенных вблизи рек, следует обращать внимание на подъем уровня воды в водоеме и возможность подтопления здания. В случае опасности необходимо отключить подачу электроэнергии в распределительном шкафу, который находится в доме или во дворе. В чрезвычайной ситуации ответственные службы отключают электричество на всей территории подтопления.

- Если ваш дом все же попал в зону затопления, перед тем как покинуть жилье, необходимо проверить отключенное состояние вводных устройств электроэнергии (отключенные автоматы, вывернутые пробки и т.п.), отключить газ, воду и местное отопление в доме и хозяйственных постройках.

- Следует также помнить, что нельзя подключать и отключать электричество мокрыми руками, потому что вода хорошо проводит ток. После затопления использовать розетки можно только в случае их полного высыхания.

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Теги: паводок, челябэнерго, мрск урала, половодье
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