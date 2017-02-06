Спецгостем фестиваля «Полный Артхаус» в Челябинске станет Павел Лунгин

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Кинорежиссер Павел Лунгин станет спецгостем фестиваля «Полный артхаус» в Челябинске – он представит зрителям свою новую картину «Дама Пик», которая закроет кинофест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минкульта региона.

Лунгин не просто представит картину, но пообщается со всеми желающими в рамках творческой встречи. В прошлые годы гостями мероприятия были такие режиссеры, как Андрей Звягинцев и Александр Сокуров.

Отметим, что пятый фестиваль «Полный артхаус» пройдет с 17 по 24 февраля. Зрители увидят 40 художественных и документальных фильмов, побывают на семи фестивальных площадках и сравнят девять кинопрограмм.

Отметим, впервые в афишу фестиваля вошла программа документальных фильмов, которую в Челябинске представит известный кинодокументалист, президент фестиваля «АртДокФест» Виталий Манский.