Сожительницу детоубийцы лишат прав на 2-летнего ребенка в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области мать двухлетнего ребенка лишат родительских прав – ранее у женщины забрали троих детей, четвертого убил ее сожитель в 2013 году, а пятого она родила в 2014-м, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя прокуратуры Наталью Мамаеву.

Установлено, что 30-летняя мать долгое время уклоняется от содержания и воспитания двухлетнего ребенка, подвергает его жизнь и здоровье опасности. Семья живет в сторожке садоводческого товарищества Копейска.

Ребенок в социально запущенном состоянии был изъят из семьи и доставлен в медучреждение.

Добавим, что женщина злоупотребляет алкоголем, ведет аморальный образ жизни. Она лишена родительских прав в отношении троих детей 2004, 2005 и 2006 годов рождения. При этом их судьбой мать не интересуется, алименты не выплачивает.

Еще один ребенок женщины был убит ее сожителем Денисом Ласкиным: в марте 2013 года он задушил четырехмесячного сына подушкой, а тело сбросил с моста в проезжающий поезд. Сейчас мужчина арестован. При этом об обстоятельствах преступления женщина знала.

Учитывая обстоятельства, прокуратура подала в суд иск о лишении челябинки родительских прав в отношении изъятого ребенка 2014 года рождения и взыскании алиментов.