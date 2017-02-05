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Агентство новостей Доступ 1 5 февраля 2017 года, 18:18

Челябинец арестован за убийство 4-месячного сына в 2013 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске нашли убийцу младенца, тело которого нашли в марте 2013 года на территории Среднеуральского медеплавильного завода в Ревде (Свердловская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на зампрокурора Ленинского района Ольгу Шумкину.

Установлено, что Денис Ласкин 1978 года рождения убил четырехмесячного малыша 13 марта 2013 года. «Будучи пьяным, мужчина задушил сына подушкой. С целью сокрытия тела поместил труп в детскую переноску, отнес к железнодорожным путям в районе станции Челябинск-Главный и сбросил с моста в товарный полувагон, который в составе поезда следовал в Ревду. Труп ребенка был обнаружен спустя четыре дня, 17 марта, на территории одного из цехов Среднеуральского медеплавильного завода», – рассказала Ольга Шумкина.

Преступление было раскрыто оперативным путем в феврале 2017 года – родители мальчика решили продать квартиру, где был зарегистрирован убитый ребенок.

Задержанный Ласкин дал признательные показания. По ходатайству заместителя руководителя следственного отдела по Ревде СУ СКР по Свердловской области суд заключил Ласкина под стражу до 3 марта 2017 года. Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Известно, что у матери погибшего мальчика есть трое детей от первого брака (2004, 2005, 2006 годов рождения), в отношении которых она лишена родительских прав; убитый был четвертым ребенком женщины; 2014 году у пары родился еще один совместный ребенок, в настоящее время он изъят из семьи.

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Теги: убийство, ребенок погиб, новости челябинска, свердловская область
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