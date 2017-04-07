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Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 16:53

«Соцветие дружное Урала» впервые расцветет в Увельском районе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 8 апреля, Увельский район (Челябинская область) примет участников второго тура областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала» – праздник пройдет в районном Доме культуры «Горняк», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

«В Увельский район съедутся представители южных территорий, в этом отношении Увелка подхватила эстафету от Пласта, который принимал южан в прошлом году. Надо отметить, что все больше территорий предлагают свои площадки для проведения фестиваля, количество участников растет, вероятно, нам придется добавить еще и шестой тур по осени, чтобы могли попасть все желающие», – прокомментировала организатор фестиваля, директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

В увельском ДК будет представлено рекордное количество коллективов, занимающихся народными промыслами: сразу 12 кружков, студий, мастерских по лоскутному шитью, лозоплетению, вышивке, ткачеству, разным видам росписи и пр. Зрители смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению традиционных кукол, оберегов, научиться ткать с помощью палочек.

Жюри предстоит отсмотреть 50 номеров. Юные артисты из Южноуральска, Агаповского, Еманжелинского, Увельского, Пластовского районов подготовили песни, танцы, эстрадные номера, свое мастерство продемонстрируют сразу два ансамбля ложкарей.

Комиссия отберет лучших исполнителей и мастеров в нескольких номинациях: вокал, инструментальное исполнение, танцевальные номера, национальное творчество, лучший национальный уголок, лучшая конструкторская работа.

Победители отборочных туров примут участие в заключительном гала-концерте, который пройдет в День народного единства в Челябинске.

Напомним, фестиваль «Соцветие дружное Урала» проводит областной Дом Дружбы народов при поддержке регионального министерства культуры. Впервые форум прошел в 2006 году. С 2012 года конкурс является областным. 12-й форум посвящен Году экологии в России и проходит под девизом «Спасаем планету вместе».

Фото пресс-службы Минкульта Челябинской области

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Теги: челябинская область, фестивали в челябинской области, афиша, соцветье дружное урала, минкульт, новости увельского района
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