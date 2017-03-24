Юбилейный фестиваль «Соцветие дружное Урала» посвятили Году экологии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 25 марта, в Челябинской области стартует областной фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала» – юбилейный 10-й форум посвящен Году экологии в России и пройдет под девизом «Спасаем планету вместе», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

В рамках фестиваля пройдут конкурсные прослушивания, в которых примут участие детские коллективы национально-культурных объединений, народные и образцовые коллективы Челябинской области, представляющие национальное искусство. В программе также выставки и мастер-классы.

Комиссия отберет лучших исполнителей и мастеров в нескольких номинациях: вокал, инструментальное исполнение, танцевальные номера, национальное творчество, лучший национальный уголок, лучшая конструкторская работа.

«Фестивальные мероприятия пройдут в течение всего года, запланировано пять отборочных туров по разным территориям. Традиционные площадки – в Челябинске, Локомотивном и Нязепетровске. В этом году впервые к нам присоединятся Увельский район и Златоуст», – отмечает директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

Первым примет гостей областной центр. Сюда съедутся мастера, творческие коллективы и солисты из семи территорий. Участников пришлют Красноармейский, Еманжелинский, Аргаяшский, Сосновский районы, Копейск и Коркино. В концертной программе заявлено около 50 номеров, народные промыслы будут представлены на пяти выставках.

Победители отборочных туров примут участие в Гала-концерте, который пройдет в День народного единства в Челябинске.

Фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала» впервые прошел в 2006 году. С 2012 года конкурс является областным.

Фото пресс-службы министерства культуры Челябинской области