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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 14:38

Сотрудникам бывшего МУП «Челябавтотранс» задолжали более 30 млн рублей зарплаты


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудникам бывшего МУП «Челябавтотранс» задолжали более 30 млн рублей зарплаты – пока прокуратуре удалось добиться от работодателя выплаты только 11-ти из них, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Установлено, что в апреле текущего года из муниципального предприятия в связи с переводом на работу в ООО «Общественный городской транспорт» уволено 588 работников. Задолженность по зарплате за март-апрель 2017 года составила около 31 млн рублей. Прокуратура потребовала от руководителей указанных предприятий выплатить долг, после чего сотрудники получили 11 млн рублей.

В начале июня более 150 экс-сотрудников автобусного МУПа вышли на пикет

«Прокуратурой района по итогам рассмотрения обращений работников общества в суд направлено 176 заявлений о выдаче судебных приказов на взыскание начисленной, но не выплаченной зарплаты на 8 млн рублей», – рассказали в ведомстве.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Напомним, ранее Арбитражный суд Челябинской области признал МУП «Челябавтотранс» банкротом и открыл там конкурсное производство сроком на шесть месяцев. В апреле взамен МУПа-банкрота было создано ООО «ОГТ». Всех уволенных сотрудников перевели на работу в новое предприятие, однако свои зарплаты за предыдущие месяцы они так и не получили.

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Теги: зарплаты, новости челябинска, челябавтотранс, городской транспорт
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