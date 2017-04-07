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Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 09:48

Сотрудника МЧС из Снежинска повторно поймали пьяным за рулем


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудник одного из подразделений МЧС Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) предстанет перед судом за повторную пьяную езду на автомобиле – свою вину 30-летний мужчина признал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Подозрительного водителя сотрудники ГИБДД остановили утром в один из дней февраля на территории Каслинского района. Мужчина оказался пьяным сотрудником МЧС. Автомобиль принадлежал его другу. Освидетельствование подтвердило наличие в организме  мужчины недопустимого количества алкоголя. 

«Будучи лишенным водительских прав после первого нарушения, мужчина снова сел за руль после распития спиртного. На время следствия его отстранили от служебных обязанностей. Свою вину он признал», – рассказал руководитель СО по Каслям СУ СКР по Челябинской области Алексей Ермолаев.

Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тыс. рублей, увольнение и лишение свободы.

Ольга Плеханова

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Теги: пьяный водитель, мчс, новости снежинска, новости каслей
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