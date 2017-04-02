На Южный Урал вернутся метели

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинскую область возвращаются метели – в понедельник, 3 апреля, в регионе ожидается пасмурная, ветреная, а в некоторых районах – снежная погода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов. В большинстве районов ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах – гололедица. При этом порывы юго-западного ветра с переходом на северо-западный будут достигать 14-19 метров в секунду.

В областном центре сохранится плюсовая температура – от одного до трех градусов тепла. Также прогнозируется мокрый снег и холодный, сильный ветер.