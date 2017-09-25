Снежинские ядерщики получили награды Росатома

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За многолетний труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в честь Дня работника атомной промышленности сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ имени Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) получили награды Госкорпорации «Росатом», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу института.

Знаком отличия «Академик Игорь Курчатов» IV степени награждены Дмитрий Благочиннов и Геннадий Чужков. Знака отличия «За заслуги перед атомной отраслью» II степени удостоен Юрий Рыгалов. Знак отличия «За заслуги перед атомной отраслью» III степени получили Дмитрий Белов, Сергей Крайчиков, Сергей Сибиряков, Светлана Соколова, Рудольф Стренев, Нина Шепелева и Евгений Шипулин.

Почетной грамотой Росатома отмечены семь работников предприятия. Благодарность гендиректора Госкорпорации объявлена 41 сотруднику ВНИИТФ. Благодарность директора Снежинского ядерного центра получили 62 сотрудника. Почетной грамоты института удостоились 14 работников. Благодарственное письмо гендиректора Росатома направлено одному сотруднику.