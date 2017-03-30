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Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 14:37

16+ Мартовский снегопад вдохновил жителей Челябинска на необычные изваяния


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Обильные снегопады позволили жителям Челябинска воплотить творческие задумки в парке имени Гагарина – веселые арт-объекты появились в зоне отдыха сегодня утром, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинцы, прогуливавшиеся сегодня, 30 марта, в ПКиО имени Гагарина остались впечатлены увиденными изваяниями. Весенний снегопад вдохновил горожан на создание снеговиков и странных фигур.

«Если со снеговичками все понятно, то со снежными столбами – не очень. Может, это мистер "какашка" из мультфильма South Park?» – предположил челябинец.

Кому-то фигуры напомнили о древних языческих идолах, а некоторые горожане увидели в них фаллические символы. Однако, что на самом деле имел ввиду автор, неизвестно. 

Напомним, антивесенняя погода в Челябинской области сохранится до ночи 31 марта. 

Оксана Лахина

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Теги: снегопад в челябинске, новости челябинска, снеговик, фигуры
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