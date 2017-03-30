Почти половина месячной нормы осадков выпала в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За минувшие сутки в отдельных районах Челябинской области выпало до 12 мм осадков, что почти составляет месячную норму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С восьми часов 29 марта в регионе прошли небольшие и умеренные "мокрые" снегопады, ночью в западных и юго-западных районах – сильные, количество осадков составило от 2 до 12 мм. Местами отмечались отложение мокрого снега на проводах, на отдельных участках дорог – гололедица. Кроме того, отдельные порывы ветра достигали 15-18 метров в секунду», – сообщили в Челябинском ЦГМС.

В южноуральской столице несколько суток подряд фиксируется очень низкое атмосферное давление – в восемь утра 30 сентября оно составляло 715 мм ртутного столба. По данным синоптиков, в течение дня АД повысится до 722 мм.

Сегодня днем по области прогнозируются умеренные снегопады, в отдельных районах возможна метель, на дорогах – сильная гололедица, отдельные порывы западного – северо-западного ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.

Среднее атмосферное давление в марте, по данным последнего десятилетия, равняется 734-742 мм ртутного столба, в Челябинске – 742 мм. В северной половине области в марте выпадает 24-35 мм осадков, на остальной территории – 15-18 мм.