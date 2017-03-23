ВНИМАНИЕ. Смог оставил Челябинск, однако продолжил мучить Коркино и Карабаш

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности сохраняются в Коркино и Карабаше – областной центр от миазмов временно избавился, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

Метеоусловия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере (слабый ветер, ночью – инверсия), продержатся в Карабаше и Коркино с семи вечера 23 марта 2017 до десяти утра 24-го.

Напомним, особый экорежим в южноуральской столице сохранялся с 20 по 23 марта. Аналогичные метеоусловия наблюдались в Карабаше, Коркино, Троицке, Магнитогорске и Сатке.

Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

МЧС рекомендует южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае одышки, кашля и бессонницы следует срочно обратиться к врачу.