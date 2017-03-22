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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 17:29

Дымовой туман в Челябинске сохранится и 23 марта


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, в Челябинске продлено еще на сутки – до семи часов вечера четверга, 22 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, особый экорежим в южноуральской столице был введен днем 20 марта. «В Челябинске до 19.00 23 марта сохраняются НМУ первой степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе», – сообщили в областном Минэкологии.

Кроме того, аналогичные метеоусловия будут наблюдаться в течение ближайших суток в Карабаше, Коркино, Троицке, Магнитогорске (с шести утра четверга) и Сатке (до 12 часов 23 марта).

Промышленным предприятиям, расположенным в этих городах, предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

МЧС рекомендует южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы следует срочно обратиться к врачу.

С ночи 20 марта и по сегодняшний день в Областную экологическую приемную от челябинцев поступило 164 жалобы на резкий химический запах. «Жители Тракторозаводского, Металлургического и Калининского районов активно жалуются на сильный химический запах с предприятий. Обращения поступают также из Коркино и Копейска», – сообщили экологи.

По словам члена экологического совета при губернаторе, директора БЭФ «Моя планета» Виталия Безрукова, горожане «рассказывают про едкий химический запах, из-за которого появляются кашель, головные боли и тошнота, тяжелое дыхание».

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Теги: нму, экология, неблагоприятные метеоусловия, смог, новости карабаша, новости сатки, новости челябинска, новости коркино
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