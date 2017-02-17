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Агентство новостей Доступ 1 17 февраля 2017 года, 11:55

Смерть 3 мужчин на ММК связали с ненадлежащей работой службы охраны


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокурорская проверка связала смерть троих мужчин на меткомбинате в Магнитогорске (Челябинская область) с ненадлежащей работой охраны – погибшие не являлись сотрудниками комбината, но проникли на его территорию и погибли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Напомним, 17 января в доменном цехе ОАО «ММК» были обнаружены трупы трех мужчин, которые не являлись сотрудниками предприятия. По предварительным данным, все погибшие находились в цехе незаконно и не были осведомлены о правилах поведения на газоопасном участке.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что территория комбината ограждена забором с проволокой, проход работников и иных лиц производится через КПП. Охрана обеспечивается патрулями ООО ЧОО «СБК-Охрана», которое ведет внутриобъектовый и пропускной режим предприятия и пресекает попытки посторонних попасть на территорию предприятия.

Установлено, что проникновение посторонних на территорию опасного производственного объекта допущено из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками службы охраны своих обязанностей.

Прокуратурой директору ООО ЧОО «СБК-Охрана» внесено представление об устранении допущенных нарушений, причин и условий, им способствующих.

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Теги: три трупа, отравление газом, новости магнитогорска
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